Ferrari'den tarihi hata! Vettel ile Leclerc...

Ferrari pilotları Vettel ve Leclerc ikili frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı.



Temasın ardından Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı, Vettel ise lastik patlattı. Sonuç olarak her iki sürücü de podyum mücadelesi verdikleri yarışta finiş göremedi.



Bu görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.