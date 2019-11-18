Ferrari'den tarihi hata! Vettel ile Leclerc...

Ferrari pilotları Vettel ve Leclerc ikili frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı.
Temasın ardından Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı, Vettel ise lastik patlattı. Sonuç olarak her iki sürücü de podyum mücadelesi verdikleri yarışta finiş göremedi.
Bu görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.
class="twitter-tweet"> sezonunun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışa Ferrari pilotlarının yaşadığı hata damga vurdu. href="https://ads.sondakika.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://t.co/kXcZMjg310">pic.twitter.com/kXcZMjg310 Spor Arena (@sporarena) href="https://ads.sondakika.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://twitter.com/sporarena/status/1196168637687746560'ref_src=twsrc^tfw">November 17, 2019
2019 Formula 1
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sezonunun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Red Bull
pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışa Ferrari pilotlarının yaşadığı hata
damga vurdu. href="https://ads.sondakika.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://t.co/kXcZMjg310">pic.twitter.com/kXcZMjg310
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17, 2019