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Ferrari'den tarihi hata! Vettel ile Leclerc...

6 saat önce

Ferrari pilotları Vettel ve Leclerc ikili frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı.

Ferrari'den tarihi hata! Vettel ile Leclerc..., System.String[]

Ferrari pilotları Vettel ve Leclerc ikili frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı.


Temasın ardından Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı, Vettel ise lastik patlattı. Sonuç olarak her iki sürücü de podyum mücadelesi verdikleri yarışta finiş göremedi.


Bu görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.


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2019 Formula 1

sezonunun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Red Bull

pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışa Ferrari pilotlarının yaşadığı hata

damga vurdu.

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17, 2019


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:39 
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