Son Dakika Haberleri: Ferrari F8 Spider 2020'de Türkiye'de
Son Dakika Güncel Ferrari F8 Spider 2020'de Türkiye'de

Ferrari F8 Spider 2020'de Türkiye'de

1 saat önce

Tarihteki en başarılı V8 motor ile donatılmış olan orta-arkadan motorlu yeni nesil üstü açılabilen spor otomobil Ferrari F8 Spider, İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı.

Ferrari F8 Spider 2020'de Türkiye'de, System.String[]

Tarihteki en başarılı V8 motor ile donatılmış olan orta-arkadan motorlu yeni nesil üstü açılabilen spor otomobil Ferrari F8 Spider, İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ferrari'nin yeni spor otomobili F8 Spider, İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Aracın örtüsü Feriye Palace'da gerçekleştirilen organizasyonda kaldırılırken, Türkiye'deki potansiyel Ferrari müşterileri F8 Spider'ın görkemli dış tasarımı ve sürücü yaşam alanını yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Etkinlik kapsamında Ferrari markasının global partnerlerinden Poltrona Frau, Ferrari Cockpit ofis koltuklarını, Hublot ise Ferrari koleksiyonu saatlerini sergiledi.

2020 yılının sonunda gelecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fer Mas Şirket Müdürü Özgür Süslü, "F8 Spider'ı dünya lansmanından kısa bir süre sonra ülkemizdeki Ferrari tutkunlarıyla buluşturduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde ön sipariş almayı sürdüreceğimiz F8 Spider'ın ilk teslimatını ise 2020 yılının son çeyreğinde gerçekleştiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Tarihteki en başarılı V8 motor ile donatılmış olan orta-arkadan motorlu yeni nesil üstü açılabilen spor otomobil F8 Spider, 1977 yılında 308 GTS ile başlayan üstü açık V8 motorlu spor otomobillerin özel ve prestijli çizgisinin son halkasını oluşturuyor.

Sınıfının lider modeline şekil veren kompakt ve kullanışlı RHT (Açılır Hard Top) tavanıyla dikkatleri çeken F8 Spider, 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli 720 HP'lik motoruyla performans çıtasını da yeni bir seviyeye taşıyor.

İstanbul, Türkiye, Ferrari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:06 Kaynak: AA
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