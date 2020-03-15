Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı - Son Dakika Spor

Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı

6 saat önce

Ferrari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattığını duyurdu.

Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı, System.String[]

Ferrari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattığını duyurdu.

İtalyan otomobil üreticisinden yapılan açıklamada, yol araçlarının yanı sıra Formula 1 fabrikasının da yaklaşık iki hafta süreyle faaliyetlerine ara vereceği, bu kararın çalışanların sağlığı için alındığı kaydedildi.

Personelden bazılarının çalışmalarını evden sürdüreceği süreçte Ferrari, gelişmelere göre fabrikalarını 27 Mart'ta yeniden açmayı planlıyor.

İtalya'da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 1441 kişi hayatını kaybetti.

Ferrari, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin

Son Dakika Haberleri
20:11 Hamdi Yılmaz: "Rakiplerin durumuna göre Play-off'u değerlendireceğiz"
20:11 Bursaspor'da eski başkan Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi
20:10 Coşkun Demirbakan: "En azından kopmadık"
20:08 Samsunspor - Zonguldak Kömürspor maçının adından
20:08 Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 20:17:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]