Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Son Dakika Spor

Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

6 saat önce

Formula 1 takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı, System.String[]

Formula 1 takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki sürücünün 2022 sezonunun ardından bitecek kontratı 2 yıl uzatıldı.

Leclerc, F1 kariyerine başladığı 2018'de Alfa Romeo Sauber takımıyla pilotlar klasmanını 13. sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Ferrari'deki ilk sezonu 2019'da 2'si birincilik olmak üzere 10 kez podyuma çıkan Leclerc, 7 kez de "pole "pozisyonu"nu kazanmıştı.

Ferrari, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yendi
Alanyaspor, Denizlispor'a gol yağdırdı! FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
22:24 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
22:12 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-5 - Son Dakika Spor
22:11 İstanbul'da Warriors of Turan rüzgarı esti - Son Dakika Spor
22:11 Giresunspor 1 - 1 Altınordu - Son Dakika Spor
22:11 Giresunspor - Altınordu maçının ardından - Son Dakika Spor
22:03 Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika Spor
21:57 Alanyaspor, Denizlispor'a gol yağdırdı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:35:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ferrari, Leclerc'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]