CARMEDYA - Ferrari Monza SP1, minimalist ve zarif çizgileriyle otoritelerin dikkatini çekerek, Altın Ödül'e layık görüldü.İtalyan otomobil üretisici Ferrari, IF Tasarım Ödülleri'nde4 farklı modeliyle ödüle layık görüldü. Münih 'te düzenlenen törende,Ferrari'nin gerçek bir yarış otomobili çizgilerini barındıran modeli FerrariMonza SP1, Altın Ödül'ün sahibi oldu. Ferrari'nin, diğer modelleri Portofino 488 Pista ve özel üretim modeli SP38 ise ayrıca Tasarım Ödülü'ne layık bulundu.Önemli bir ödül66 yıldır tasarım alanındaki değerli ödüllerden biri olan IFÖdülleri'nde, Ferrari Monza SP1, "geleceğe işaret eden klasik birmükemmellik" anlayışıyla jürinin büyük beğeni ve övgüsünü aldı. Portofino,488 Pista ve özel üretim modeli SP38 ile Tasarım Ödülleri'ni toplayan marka,böylelikle Ferrari Tasarım Merkezi tarafından yürütülen stil araştırmalarınınbaşarısını bir kez daha ortaya koymuş oldu.The post Ferrari Monza SP1'e ödül appeared first on Carmedya.