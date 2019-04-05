Son Dakika Haberleri: Ferrari'nin Performansına Michelin Desteği

Ferrari'nin Performansına Michelin Desteği

33 dakika önce

Michelin, Ferrari 488 Pista modeli için Michelin Pilot Sport Cup2 R lastiklerinin özel bir versiyonunu geliştirdiŞirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin, Ferrari 488 Pista modeli için Michelin Pilot Sport Cup2 R lastiklerinin özel bir versiyonunu geliştirdi.

Ferrari'nin Performansına Michelin Desteği, System.String[]
Michelin, Ferrari 488 Pista modeli için Michelin Pilot Sport Cup2 R lastiklerinin özel bir versiyonunu geliştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin, Ferrari 488 Pista modeli için Michelin Pilot Sport Cup2 R lastiklerinin özel bir versiyonunu geliştirdi. K1* işaretli yeni lastikler, Michelin mühendisleri tarafından Ferrari'nin pist performansı sırasında daha iyi yol tutuş gereksinimini karşılamak üzere yeniden tasarlandı. Yol kullanımı için onaylı Michelin Pilot Sport Cup2 R lastikleri, yüksek hızda mükemmel viraj alma hassasiyeti sayesinde kuru zeminde yüksek performans sağlıyor.


Michelin mühendisleri tarafından yeniden tasarlanan ve motor sporları için geliştirilmiş sırt bileşenlerinin kullanıldığı Michelin Pilot Sport Cup2 R lastiklerinde, motor sporları için geliştirilmiş sırt bileşenleri kullandı. Michelin mühendisleri, lastiğin yapısal sağlamlığını artırarak bileşenlerin özel sırt deseni ile sunulandan daha fazla yol tutuş özelliğinden faydalanmasını sağladı ve standart Michelin Pilot Sport Cup 2 donanımına kıyasla yüzde 10 daha fazla zemin teması ve yüzde 5 daha iyi yol tutuşu elde edildi.


Michelin tarafından Ferrari iş birliği ile geliştirilen tüm lastiklerde olduğu gibi, geliştirme sürecinde iki markanın sürüş simülatörlerinden yararlanıldı. Ferrari test pilotları, bu süreçte Michelin mühendisleri ile birlikte çalışarak Michelin tarafından sürücülerin geleneksel pist sürüşü testlerinden önce sanal lastikleri test edebilmeleri için geliştirilen Michelin TameTire fiziksel lastik modelleme simülatörü yazılımını kullandılar.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Ferrari 488 Pista için Michelin Pilot Sport Cup2 R lastiklerinin geliştirilmesinden sorumlu mühendis Pierre Chaput, "Asıl zorluk, 488 Pista modelinin yol tutuş özelliğinin sınırlarını daha da zorlamaktı. Pilot Sport Cup2 lastiklerinin "R" versiyonu sayesinde Ferrari 488 Pista'nın karakteristik özelliği olan sürüş keyfini sürdürürken tur zamanı performansında büyük bir artış sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:01 Kaynak: AA

Pilot, Michelin, Ekonomi
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