Ferrari Portofino'ya İspanya'dan İkinci Ödül

Ferrari, İtalya'nın Portofino kentinin adını verdiği modeli ile üst üste ikinci kez Best Cars "En iyi Cabrio Otomobil" ödülünün sahibi oldu.

Ferrari, İtalya'nın Portofino kentinin adını verdiği modeli ile üst üste ikinci kez Best Cars "En iyi Cabrio Otomobil" ödülünün sahibi oldu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ferrari, Portofino modeli ile ödüller almaya devam ediyor.



Best Cars 2018 ödüllerinde "Yılın En İyi Cabrio Otomobili" unvanına layık görülen Portofino, bu yıl da İspanya'nın prestijli yayınları Automovil, Autopista, Autovia ve Coche Actual okurlarının oylarıyla Best Cars 2019 "Yılın En İyi Cabrio Otomobili" ödülünün sahibi oldu.



Madrid Santiago Bernabeo Stadyumu'nda düzenlenen törende Portofino hakkında konuşan jüri üyeleri, "Ferrari Portofino, tasarım dili ile hepimizi etkiledi. Katlanabilen hard top entegrasyonu (Katlanabilen Hard top tavan) ile optimum çözüm sunan otomobil, yüksek seviyedeki malzeme kalitesiyle de göz dolduruyor." ifadelerini kullandı.



Yerini aldığı California T modeline oranla tamamen yeni şasisinin etkisiyle çok daha hafif olma özelliğine sahip Ferrari Portofino, ileri teknoloji ürünü malzeme ve üretim teknikleri sayesinde gerek şasi gerekse karoserinin torsiyon rijitliği arttırılmış olmasıyla da dikkati çekiyor.



Ferrari ürün gamında kullanılan ve 2016 ile 2017 yıllarında "Yılın Motoru" seçilen Ferrari'nin V8 Turbo motoru yeni komponentler ve optimize edilen motor yazılımı sayesinde California T'nin motorundan 40 HP daha fazla güç üretiyor.



Sadece motoru ve motorun gücünü geliştirmekle kalmayan mühendisler 600 HP gücündeki Ferrari V8'inin sesini de iyileştirdi. Böylece üstü açık sürüşlerde de V8 motorun sesinin keyfini daha fazla sürmek mümkün olabiliyor.

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