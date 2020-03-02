Ferrari SF90 Stradale'ye "altın ödül" verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ferrari SF90 Stradale'ye 'altın ödül' verildi - Son Dakika

Ferrari SF90 Stradale'ye "altın ödül" verildi

6 saat önce

Ferrari'nin ilk seri üretim PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) modeli SF90 Stradale, dünyanın önde gelen yarışmalarından iF Tasarım Ödülleri'nde (iF Design) "Altın Ödül"e layık görüldü.

Ferrari SF90 Stradale'ye

Ferrari'nin ilk seri üretim PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) modeli SF90 Stradale, dünyanın önde gelen yarışmalarından iF Tasarım Ödülleri'nde (iF Design) "Altın Ödül"e layık görüldü.

Ferrari açıklamasına göre, iF Design Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belirlendi. Ferrari, iF Design Ödülleri 2020'de biri Altın Ödül olmak üzere toplamda üç ödül aldı. Ferrari'nin ilk seri üretim PHEV modeli SF90 Stradale, 75 tasarım arasından Altın Ödül'ü almaya hak kazandı.

Bu alanda ödül alan tek otomobil olan SF90 Stradale'nin tasarımı jüri tarafından, "heyecan uyandıran, net fonksiyonel çizgiler" ve "benzersiz bir simetri ile gerilim dengesi üreten yeni gövde orantıları" ifadeleriyle anlatıldı. iF Design Ödülleri kapsamında, tasarım ödülünü kazanan diğer Ferrari modelleri ise F8 Tributo ve Ferrari P80/C oldu.


1000 HP'lik hibrit güç

Açıklamaya göre, SF90 Stradale, Ferrari'nin içten yanmalı motorla üç adet elektromotoru bir arada kullanan ilk PHEV aracı olmasıyla öne çıkıyor.

Elektromotorlardan ikisi ön aksta konumlandırılırken bir tanesi ise içten yanmalı motor ile sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanın arasına entegre ediliyor. İçten yanmalı motor ve elektromotorlar 1000 HP değerinde toplam sistem gücü üretiyor.


SF90 Stradale'da 90 derece açılı V8 silindirli turbo beslemeli motor 780 HP ile Ferrari tarihinin en yüksek güç üretimine sahip sekiz silindirli motoru olarak öne çıkıyor. Diğer 220 HP'lik güç ise üç adet elektromotor tarafından sağlanıyor. SF90 Stradale ayrıca, dört tekerlekten çekiş sistemi bulunan ilk Ferrari spor otomobili olmasıyla dikkati çekiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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