Ferrari SF90 Stradale, Yeni Bir Dönemin Başlangıcını Temsil Ediyor

Ferrari
'nin ilk üretim plug-in melezi, şimdiye kadar ki en hızlı Süper Otomobili!
Ferrari'nin elektrikli otomobillere karşı tamamen kapalı olduğunu düşünenler varsa yanılıyor. Ferrari SF90 Stradale tam da böyle düşünenlere bir cevap.
İtalyan süper otomobil üreticisi, ilk üretim plug-in hibrit Ferrari SF90 Stradale 'i ortaya çıkardı. Model fosil yakıtlı geleneksel otomobiller ile elektrikli otomobiller arasındaki boşluğu kapatmaya yönelik açık bir girişim olarak yorumlanıyor.
Ferrari SF90 Stradale 4 litrelik 769 beygir gücü turbo V8 ile birlikte üç elektrikli motora (217HP beygir gücü) sahip. Çevre dostu süper otomobil sıfırdan 100 km'ye sadece 2.5 saniyede çıkıyor.
İsteyenler için sadece elektrik gücünü kullanarak 15.5 mil mesafe kat edilebiliyor. Biraz kafa karıştırıcı olabilir ancak trafikte sıkışıp kaldığınızda," o nasıl olacak sa" fosil yakıt kullanmanıza gerek kalmadan istediğiniz yere gidebilirsiniz. Söz
konusu SF 90 Stradale, selefi LaFerrari modeli kağıt üzerinde daha güçlü ancak 217 Mph maksimum hıza karşı 211 Mph olmasına rağmen pratikte bu modelin daha hızlı olması bekleniyor. Yeni güç aktarma sistemi, bir tork vektörlü dört tekerlekten çekiş sistemi, daha hızlı bir sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman ve daha düşük toplam ağırlık, SF90'ı Ferrari'nin kendi test pistinde LaFerrari'den bir saniye ileride götürebilir.
Ferrari henüz fiyatlandırma konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak bu ilk üretim şirket için oldukça önemli bir anlam ifade ediyor. Belirli bir sayıda piyasaya sürüldükten sonra unutulacak bir model değil. Şirketin elektrikli otomobil geleceğine olan yeni vizyonunu temsil ediyor.
Ferrari'nin yine de saf bir elektrikli otomobil çıkaracağının garantisi hala yok ve muhtemelen de şirketin acelesi de yok.
The #FerrariSF90Stradale marks a new chapter in #Ferrari history with the introduction of our first series production PHEV delivering 1,000 cv and a maximum speed of 340 km/h.
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— Ferrari USA (@FerrariUSA) 29 Mayıs 2019
Ferrari SF90 Stradale