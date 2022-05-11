Ferrari SP48 Unica: sadece 1 adet üretilecek! - Son Dakika

Dünyada fiyatı ile dudak uçuklatan seri otomobillerin sayısı her geçen gün artarken, sadece 1 adet üretilen ve böylece tek bir kişide olması sağlanan özel projelerde bulunuyor. Ferrari, Omologata ve BR20 gibi eşsiz modellerine bir yenisini daha ekledi: Ferrari SP48 Unica duyuruldu!

Flavio Manzoni önderliğindeki Ferrari Tasarım Merkezi'nde hayata geçirilen ve F8 Tributo platformu üzerine yükselen iki kişilik spor Berlinetta, gergin çizgileri ve agresif duruşu ile orijinal modelden ayrışıyor.

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Ferrari SP48 Unica tasarımı ile ön plana çıkıyor

Yeniden tasarlanan farlar ve yeniden konumlandırılan fren havalandırma girişleri, araca ön bölümde "Ok" yaklaşımını yansıtan yüzü kazandırıyor. Ön ızgara ve motor hava girişlerinin yeniden tasarlanabilmesi için prosedürel-parametrik modelleme ve 3-Boyutlu prototipleme tekniklerini kullanılan SP48 Unica'nın mükemmel 3-Boyutlu ızgaraları da benzersiz ifadesine katkı sağlıyor.

SP48 Unica'nın genel tasarımını karoserinde uygulanan grafik çözümler ızgaralarla bütünlük sağlıyor ve etkiliyor. Siyahtan gövde rengine geçiş özellikle camlar, tavan ve motor kaputunda kendini gösteriyor. Ön tarafın çarpıcı vizör etkisi, yan camların küçültülmesi ve arka camın ortadan kaldırılmasıyla daha da güçlendirilerek SP48 Unica'nın tek parçadan şekillendirilmiş gibi görünmesini sağlıyor.

Tasarımda tavanın orta kısmı ve ayrıca hava girişini andıran grafik desen dikkat çekiyor. Bu açı, SP48 Unica'da uygulanan tasarım hassasiyetini belirginleştiriyor ve aynı zamanda, uygulanan simetrik formlar ve kesişen çizgilerin etkileşimini gözler önüne seriyor.

Sadece akıcı ve dinamik bir tasarım ortaya koymakla kalmayan SP48 Unica'nın tasarımı, özgün bir aerodinamik denge sunuyor ve sistemin tüm soğutma gereksinimlerini de karşılıyor. Ön tampondaki ve arka spoylerin altındaki motor soğutma kanallarına ait hava girişleri F8 Tributo'nun tasarımından ayrışıyor.

SP48 Unica'nın, arka camı hariç F8 Tributo'nun kabin mimarisini genel olarak koruyan kokpiti, şık, sportif ve agresif kişiliğini yansıtan renk ve kabinin büyük bölümünde kullanılan siyah Alcantara malzemeyle bütünleşiyor.

Bunun altında dış renkle uyumlu kızıl-turuncu kumaş bir alt katman da bulunuyor. Kullanılan desen ızgaralar ve tavandaki desen ile aynı olup iç ve dışı tasarımda da süreklilik yaratıyor. Aynı lazer kabartmalı altıgen desenli cilalı eşik kaplamaları bütünlüğe eşlik ediyor. Mat karbon fiber yüzeyler kokpite teknik ve özgün bir görünüm kazandırırken metalik gri vurgularla tamamlanıyor.