Ferrari'nin SUV modelinin egzoz tınılarını dinleyin! - Son Dakika
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Ferrari'nin SUV modelinin egzoz tınılarını dinleyin!

07.09.2022 13:59
Ferrari'nin SUV modelinin egzoz tınılarını dinleyin!

Ferrari, Twitter üzerinde yaptığı paylaşım ile yeni SUV modelinin tanıtım tarihini ve egzozundan çıkan tınıları bizimle paylaştı.

Otomobil üreticileri SUV model sayılarını artırmaya devam ederken süper otomobil üreticileri de bu akıma kayıtsız kalmıyor. Bu akımın son üyelerinden olan Ferrari de marka tarihinin ilk SUV modelini önümüzdeki hafta gün yüzüne çıkarıyor.

Purosangue'nin V12 motorunun çığlıkları oldukça etkileyici

Purosangue modeli ile SUV yarışına girmeye hazırlanan marka Lamborghini Urus, Aston Martin DBX 707 ve Porsche Cayenne Turbo GT gibi modellerle mücadel edecek. Ferrari, Twitter üzerinde yaptığı paylaşım ile yeni SUV modelinin tanıtım tarihini ve egzozundan çıkan tınıları bizimle paylaştı.

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Yapılan paylaşıma göre Purosangue, 13 Eylül tarihinde görücüye çıkacak. Her ne kadar bizler SUV olarak nitelendiriyor olsak da İtalyan üretici yeni modelini farklı bir klasmana sokmuş durumda. Maranello merkezli otomobil üreticisi, Purosangue modelini Ferrari Hizmet Aracı (Ferrari Utility Vehicle (FUV)) olarak ifade ediyor.

You heard it here first.

More will be revealed on the 13th of September.#FerrariPurosangue #Ferrari pic.twitter.com/xQOTpdJBiM

— Ferrari (@Ferrari) September 6, 2022

Ferrari tarafından paylaşılan video aracın eğimli ön kaputunu ortaya koyuyor. Teaser video aynı zamanda SUV modelin ince farlarını gözler önüne seriyor. Yeni model İtalyan markadan yapılan açıklamaya göre atmosferik bir V12 motora sahip olacak. Çift turbo beslemeli bir V8'in de ilerleyen dönemde sunulacağı yine gelen haberler arasında.

Her ne kadar SUV olarak sınırlandırılsa da Purosangue'nin bir Ferrari olduğunu unutmamak gerekiyor. O yüzden yeni model araziden çok yol performansı ile öne çıkacak. Aracın teknik verileri henüz açıklanmadı ancak Purosangue'nin 800 beygir civarında bir güce sahip olması bekleniyor. Bu değer de Purosangue'yi diğer tüm rakiplerinin önüne geçmesini sağlayacaktır.

Ferrari'nin SUV modelinin egzoz tınılarını dinleyin!

Ferrari'nin SUV modeli ile ilgili detayları önümüzdeki hafta daha detaylı bir şekilde konuşabileceğiz. O zamana kadar yeni model hakkında sadece tahminlerde bulunabiliyoruz. Ancak her ne olursa olsun karşımızda odukça performanslı bir SUV olduğunu biliyoruz.

Peki sizler Ferrari'nin ilk SUV modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Lamborghini, Twitter, Ferrari, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ferrari'nin SUV modelinin egzoz tınılarını dinleyin! - Son Dakika

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