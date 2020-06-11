Ferrari ve FIA, kadın pilot yetiştirmek için anlaşma yaptı! 4 yıllık... - Son Dakika

Ferrari ve FIA, kadın pilot yetiştirmek için anlaşma yaptı! 4 yıllık...

FIA'dan yapılan açıklamada, Ferrari ile FIA'nın genç yetenekleri keşfedip otomobil sporlarına kazandırmak için 4 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

Ferrari ve FIA, kadın pilot yetiştirmek için anlaşma yaptı! 4 yıllık..., System.String[]

FIA'dan yapılan açıklamada, Ferrari ile FIA'nın genç yetenekleri keşfedip otomobil sporlarına kazandırmak için 4 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.


Proje, dünya genelinde 12-16 yaşları arasındaki en yetenekli adayları belirleme ve onların profesyonel bir kariyere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.


1970'lerden bu yana herhangi bir kadın pilotun yarışmadığı Formula 1'de, Willams- Mercedes'in takım direktör yardımcısı Claire Williams dışında üst düzey bir kadın yönetici bulunmuyor.


Formula 1 tarihinde 1958-1959 yıllarında Maria Teresa de Filippis 3 kez, 1974'ten 1976'ya kadar da Lella Lombardi 12 kez yarışma başarısı göstermişti. Lombardi, 1975 İspanya Grand Prix'sinde, Formula 1'de puan kazanmayı başaran ilk kadın pilot olarak tarihe geçmişti.


Mercedes takımının icra direktörü Toto Wolff'un eşi Susie Wolff, 2014 sezonundaki Büyük Britanya ve Almanya Grand Prix'lerinin ilk antrenman seansında piste çıkarak Giovanna Amati'den 22 yıl sonra Formula 1 takvimindeki bir yarış hafta sonuna katılan ilk kadın pilot olmuştu.



Ferrari, Pilot, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:06 

Son Dakika Spor Ferrari ve FIA, kadın pilot yetiştirmek için anlaşma yaptı! 4 yıllık... - Son Dakika Spor
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