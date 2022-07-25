Ferrero Belçika'da yeniden üretime başladı ama raflarda sürpriz yumurta yok - Son Dakika
Üye Girişi

Ferrero Belçika'da yeniden üretime başladı ama raflarda sürpriz yumurta yok

25.07.2022 15:23
Ferrero Belçika'da yeniden üretime başladı ama raflarda sürpriz yumurta yok

Belçika'da yaşanan salmonella bakterisi krizi nedeniyle üretimi durdurulan Ferrero çikolata fabrikasının şartlı olarak yeniden üretime başladığı açıklanırken, skandal nedeniyle piyasadan çekilen yumurta şeklindeki çikolataların ise hala raflara dönmediği öğrenildi.

Belçika'da yaşanan salmonella bakterisi krizi nedeniyle üretimi durdurulan Ferrero çikolata fabrikasının şartlı olarak yeniden üretime başladığı açıklanırken, skandal nedeniyle piyasadan çekilen yumurta şeklindeki çikolataların ise hala raflara dönmediği öğrenildi.

İtalyan merkezli Ferrero çikolata fabrikasının geçtiğimiz Nisan ayında, Belçika'nın Arlon şehrinde bulunan üretim tesislerinde salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Belçika, fabrikanın üretim ruhsatını iptal etmişti.

Belçika'nın hijyen ve sağlık denetiminden sorumlu kurumu AFSCA tarafından kapatılma kararı verilen fabrikanın gerekli temizlik ve değişiklikleri yapması üzerine, aynı kurum tarafından denetimli üretim koşuluyla fabrikanın yeniden çalışmasına izin verildiği açıklandı. Yetkililer, en az 3 ay süreyle yapılacak üretimin detaylı şekilde denetimlerden geçirileceğini belirtiyor. Söz konusu ürünlerden bazılarının yeniden piyasaya çıktığı ancak raflarda sürpriz yumurtaların yer almadığı görüldü.

Ayrıca Ferrero şirketine ait ürünlerin yeniden piyasaya çıkmasına rağmen tüketiciler tarafından endişe duyulması nedeniyle tüketilmemesi ve başka markalara yönelmesi tahmin ediliyor.

Yaşanan skandal sonrası ilk olarak kısa bir özür açıklaması yayınlayan Ferrero şirketi, üretime başlamasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.

(Mustafa Ulusoy - İHA)

YORUMLAR
500
Gümüşçüler gurbetçilerden umduğunu bulamadı Gümüşçüler gurbetçilerden umduğunu bulamadı Mehmet Dinçerler ile Evlenen Hadise'den Flaş Hamle! Mehmet Dinçerler ile Evlenen Hadise'den Flaş Hamle!
Kaynak: İHA

Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferrero Belçika'da yeniden üretime başladı ama raflarda sürpriz yumurta yok - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:05 2000'li yıllarda fırtına gibi esen güzel oyuncu Mischa Barton tanınmaz halde!
15:03 Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu'ndan korkutan uyarı: Birçok meyve türü yok olacak
14:42 YKS tercihinde bunları göz ardı etmeyin! Bazı bölümlerde 5 bin 500 lira burs var
14:41 Trabzon'da korkunç ölüm! Teleferiğin demiri başına çarpan kadın yaşamını yitirdi
14:38 Ebru Gündeş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden annesini toprağa verdi
14:22 Jorge Jesus'un istemediği Pelkas'a Acun Ilıcalı'nın Hull City'si talip oldu
14:20 2 gün 2 gecelik aşiret düğünü! Gelin takılan altınları zor taşıdı
14:06 Çöp evde 1 yıl boyunca esir tutulmuştu! Baygın halde bulunan çocuk koruma altına alındı
14:05 Fenerbahçe, Dinamo Kiev rövanşına statta çalıştı
13:48 İngiliz kulüpleri Ferdi Kadıoğlu için devrede! Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 15:25:01. #1.11#
SON DAKİKA: Ferrero Belçika'da yeniden üretime başladı ama raflarda sürpriz yumurta yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement