Ferrero Fındık'a 'en fazla ihracat yapan firma' ödülü

Ferrero Fındık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde, Fındık ve Mamulleri Sektöründe 2018'in en fazla ihracat yapan firması seçildi.

Her sektörden en fazla ihracat yapan ilk 10 firmanın ödüllendirildiği törende ödülü Ferrero adına, Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın aldı.

Ödülü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un elinden alan Akın, "Gerek gerçekleştirdiğimiz ihracat gerekse yarattığımız istihdam ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktan mutluyuz. Türk fındığı gibi önemli bir değerimizin yurt dışına satışına aracılık etmek de bizim için ayrı gurur kaynağı" dedi.

- İstanbul