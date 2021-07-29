Ferrero Fındık Bildirgesi Trabzon'da tanıtıldı

Ferrero Fındık, fındık sektörüne ilişkin taahhütlerini ortaya koyduğu Ferrero Fındık Bildirgesi'ni tanıttı.

Ferrero Fındık, yeni sezonun fındık hasadını kutlamak ve Ferrero Fındık Bildirgesi'ni tanıtmak amacıyla Trabzon'un Arsin ilçesindeki örnek fındık bahçesinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte konuşan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, "Kendimizi Türk fındık sektörünün uzun dönemli, stratejik bir ortağı olarak görüyor ve önemli bir işveren olarak sektörde değer sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Değer zincirini uzun vadeli bir bakış açısıyla oluşturduklarını ve sürekli geliştirdiklerine dikkat çeken Bamsi Akın,"Hedefimiz, fındık üreticilerinin ve ilgili toplulukların kalkınması, işçi ve çocuk haklarının korunması ve onarıcı tarım uygulamaları yoluyla çevresel değerlerin geliştirilmesi. Ferrero Değerli Tarım Programı ile kurduğumuz ortaklık ve işbirlikleriyle sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmak için aktif olarak çalışmaya başlamıştık. Ferrero Fındık Bildirgesi ile de herkes için değer sağlayan fındık sektörü amacımızı destekliyoruz" diye konuştu.

"Ferrero Fındık Bildirgesi, üç ana yapı taşından oluşuyor" diyen Akın, şunları söyledi:

"İnsan hakları ve sosyal uygulamalar, çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik, tedarikçi şeffaflığı. Ferrero Fındık Bildirgesi'nin ilk yapı taşı olan 'İnsan Hakları ve Sosyal Uygulamalar' başlığında özellikle çocukların mutlu büyümesi ve korunması ile fındık üreticisi toplulukların dayanıklılığının artırılması vurgulanıyor. Ferrero için 'çocukların korunması'; her çocuğun korunması gerektiği inancıyla, eğitim hakkı ve güvenli bir çevre ile mutlu bir şekilde büyüme imkanı sağlayarak çok paydaşlı bir yaklaşımla çocuk işçiliğini önlemeye ve ortadan kaldırmaya kararlı olmak anlamına geliyor. Ferrero bu konuda uzman, aynı zamanda Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Earthworm Vakfı (EF) ile işbirliği yapıyor. Sürdürülebilirlik programı Ferrero Değerli Tarım Programı aracılığıyla bu kuruluşların çalışmalarını desteklerken ve fındık üreticisi topluluklar ile birlikte faaliyetler geliştiriyor. Ferrero Fındık Bildirgesi'nin ikinci ayağını ise 'Çevre Koruma ve Sürdürülebilirlik' oluşturuyor. Bu kapsamda Ferrero'nun taahhüdü, onarıcı tarımın faydalarını göstermeye çalışmak. Teşvik etmeye çalıştığı onarıcı tarım ilkeleri arasında toprak sağlığını geliştirmeye odaklanmak, girdileri yönetmek için agro-ekolojik yollar bulmak ve biyoçeşitliliği artırmak yer alıyor. Ferrero Fındık Bildirgesi'nin son ayağını ise 'Tedarikçi Şeffaflığı' oluşturuyor. Bu kapsamda Ferrero, fındıkların Türkiye'deki fındık bahçelerinden fabrikasına kadar olan süreçte tam izlenebilirliğini taahhüt ediyor. İzlenebilirliği geliştirmek ve tüm paydaşlardan daha fazla şeffaflık elde etmek için tedarikçileriyle beraber çalışmayı hedefliyor." - TRABZON