Son Dakika Haberleri: - Ferrero Fındık manavlar ile buluştu
Son Dakika Ekonomi Haber

- Ferrero Fındık manavlar ile buluştu

2 saat önce

- Ferrero Fındık manavlar ile buluştuORDU - Ferrero Fındık, tedarik zincirinin önemli paydaşlarından biri olan bölge manavları bilgilendirmek amacıyla, Sakarya ve Ordu'da toplantı gerçekleştirdi.

- Ferrero Fındık manavlar ile buluştu
ORDU - Ferrero Fındık, tedarik zincirinin önemli paydaşlarından biri olan bölge manavları bilgilendirmek amacıyla, Sakarya ve Ordu'da toplantı gerçekleştirdi.
Ferrero Fındık, 11-12 Haziran tarihleri arasında iki gün süren manav toplantılarında şirketin uzun vadeli vizyonunu, Türk fındığına ilişkin artan taahhüdünü, kalite odaklı sürdürülebilir ticari stratejisi ve gelecek hasat planlarını paylaştı. Ayrıca batı Karadeniz'deki depolama kapasitesini ve fındık alım miktarını arttırmayı planladığını duyurdu. Sürdürülebilirlik programının bir parçası olarak Ferrero Fındık'ın tedarik ettiği fındıkların izlenebilirliği konusunda yakın zamanda elde ettiği başarıdan da bahsedildi.
Ordu'daki manavlar toplantısında, Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın tarafından 'Ferrero fındık vizyonu' sunum eşliğinde anlatıldı. Sonrasında sırasıyla Ferrero yöneticleri tarafından tedarikçi performans değerlendirme ve ticari sürdürülebilirlik, tedarik-sevkiyat, fındıkta izlenebilirlik, yeni randıman metodu ve kabuklu fındıkta derecelendirme, ödeme sistemi ve Ferrero genel ticari stratejisi ve değişikliklere adaptasyon konuları ele alındı. Programın sonunda manavların soruları yanıtlandı.
- Ferrero Fındık manavlar ile buluştu
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
Sakarya, Ordu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal, VIP kriziyle ilgili konuştu: Hakaret ettiği cümleleri duydum Zor şartlarda toplanan dağ çileğinin kilosu 120 liradan kapış kapış satılıyor IKEA, Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti ABD`de bütçe Mayıs ayında tarihin en yüksek açığını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:34:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Ferrero Fındık manavlar ile buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]