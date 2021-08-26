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Ferrero Fındık ve TEGV'den Çocuklar için İş Birliği - Son Dakika

Ferrero Fındık ve TEGV'den Çocuklar için İş Birliği

26.08.2021 09:52
Ferrero Fındık ve TEGV'den Çocuklar için İş Birliği, System.String[]

Ferrero Fındık, fındık tarımında çocuk işçiliğin önlenmesi ve çocukların eğitim haklarının desteklenmesi amacıyla, sürdürülebilirlik programı Ferrero Değerli Tarım kapsamında, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile ortak proje gerçekleştireceklerini açıkladı.

Ferrero Fındık, fındık tarımında çocuk işçiliğin önlenmesi ve çocukların eğitim haklarının desteklenmesi amacıyla, sürdürülebilirlik programı Ferrero Değerli Tarım kapsamında, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile ortak proje gerçekleştireceklerini açıkladı. Sakarya Karasu Bölgesi'nde gerçekleştirilecek proje kapsamında 7-15 yaş grubundaki çocuklara yaşam becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocukların eğitim haklarının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilecek proje ile mevsimlik tarım işçilerinin çocukları başta olmak üzere tarım işçilerinin çocuklarına ulaşılması amaçlanıyor. Sakarya Karasu Bölgesi'ndeki Karasu Ortaokulu'nda 9 Ağustos'ta başlayan proje kapsamında, TEGV'e ait Ateşböceği Mobil Öğrenim Birimi ile 7-15 yaş grubundaki çocuklara bilim, sanat ve temel yaşam becerileri eğitim programları uygulanacak. Toplam 6 hafta sürecek program süresince çocuklara, bu kapsamda çeşitli eğitimler verilecek.

Projeyi değerlendiren Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, "Ferrero olarak "herkes için değer veren bir fındık sektörü" yaklaşımımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda taahhütlerimizi geçtiğimiz aylarda yayınladığımız "Ferrero Fındık Bildirgesi" ile ortaya koymuştuk. Bu projeyi de Ferrero Fındık Bildirgesi'nde yer alan "insan hakları ve sosyal uygulamalar" başlığı dahilinde çocukların mutlu büyümesi ve korunması amacıyla gerçekleştiriyoruz. Bizim için çocukların korunması, her çocuğun eğitim hakkı olduğu, güvenli bir çevre ile mutlu büyümeleri gerektiği, anlamına gelmektedir. Ayrıca çok paydaşlı bir yaklaşımla çocuk işçiliğini önlemeye ve ortadan kaldırmaya kararlı olduğumuzun da bir göstergesidir" dedi.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, "26 yıldır sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklarımızın nitelikli eğitim desteği almaları için çalışıyoruz. Sakarya'da gerçekleştirdiğimiz "Dört Mevsim Eğitim" projemizde, eğitimde fırsat eşitliğine en çok ihtiyaç duyan, yılın önemli bir bölümünü evinden ve okulundan uzakta geçiren mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitimlerinin kesintiye uğramamasını hedefledik. Bir çocuğun eğitiminden uzakta kalmasının eğitim sisteminin dışına itilmesine neden olacağını; bu durumun çocuğun insana yaraşır bir iş ve hayat edinme umudunu tamamen yitirmesine neden olacağını biliyoruz. Bu projeye katılan çocukların hayatlarına eğitim sayesinde dokunma ve onların daha müreffeh bir geleceğe sahip olma umutlarını devam ettirmeleri amacındayız. Ferrero Fındık'a işbirlikleri için teşekkür ederiz" diye konuştu. - SAKARYA

Ferrero Fındık ve TEGV'den Çocuklar için İş Birliği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Sakarya, Fındık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ferrero Fındık ve TEGV'den Çocuklar için İş Birliği - Son Dakika Ekonomi


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