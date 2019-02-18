Ferrero: Fındıkta verimli üretim için potansiyel var

Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, "Fındıkta talep artıyor ama üretim artmıyor, üretim verimli hale gelirse üretici için alan var" dedi.

Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, "Fındıkta talep artıyor ama üretim artmıyor, üretim verimli hale gelirse üretici için alan var" dedi.

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