Ferrero: Fındıkta verimli üretim için potansiyel var
12 dakika önce
Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, "Fındıkta talep artıyor ama üretim artmıyor, üretim verimli hale gelirse üretici için alan var" dedi.
Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, "Fındıkta talep artıyor ama üretim artmıyor, üretim verimli hale gelirse üretici için alan var" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:05
Benzine Bu Geceden İtibaren 27-30 Kuruşluk Zam Yapılması Bekleniyor
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor
Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerasında Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi