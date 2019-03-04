Son Dakika Haberleri: Ferrero, Türkiye'de 150 milyon liralık yatırım yapacak

Ferrero, Türkiye'de 150 milyon liralık yatırım yapacak

42 dakika önce

Ferrero, 2019'da Türkiye'de 150 milyon TL yatırım hedefliyor.

Ferrero, Türkiye'de 150 milyon liralık yatırım yapacak, System.String[]
Ferrero, 2019'da Türkiye'de 150 milyon TL yatırım hedefliyor. Bu tutar; üreticilere yönelik eğitim ve teknik destekler ile şirket tesislerinde devam eden geliştirme çalışmalarını kapsıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:30 

Türkiye, Ekonomi
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