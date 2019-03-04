Ferrero, Türkiye'de 150 milyon liralık yatırım yapacak

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Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk, Bebekleri İçin 20 Bin TL'ye Oyun Evi Yaptırıyor

Bakan Pakdemirli: Tohum Üretimimiz 1 Milyon 50 Bin Ton Oldu