Ferrero, Türkiye'de 150 milyon liralık yatırım yapacak
42 dakika önce
Ferrero, 2019'da Türkiye'de 150 milyon TL yatırım hedefliyor.
Ferrero, 2019'da Türkiye
'de 150 milyon TL yatırım hedefliyor. Bu tutar; üreticilere yönelik eğitim ve teknik destekler ile şirket tesislerinde devam eden geliştirme çalışmalarını kapsıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:30
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