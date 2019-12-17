Fersan, 2020 yılında Avrupa marketlerinde - Son Dakika
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Fersan, 2020 yılında Avrupa marketlerinde

6 saat önce

Türkiye'de kendi pazarının lider firmalarından olan Fersan, 2020 yılında Avrupa marketlerinde satışa sunuluyor.

Fersan, 2020 yılında Avrupa marketlerinde, System.String[]

Türkiye'de kendi pazarının lider firmalarından olan Fersan, 2020 yılında Avrupa marketlerinde satışa sunuluyor. Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Güven, "2020 yılında Almanya merkezli Avrupa'nın en büyük zincir marketlerinden Kaufland mağazalarında yer alacağız." dedi.


Bu yıl 41. kuruluş yıl dönümünü kutlayan firma hedef büyüttü. Dünyanın birçok ülkesindeki restoranlara, dilimlenmiş salatalık turşusu ve jalapeno biberi turşularını tedarik eden firma, 2019 yılı itibariyle yüzde 60 ihracat oranına ulaştı.


Kurulduğu 1978 yılından beri ilklerin markası haline gelen Fersan, 1982 yılında Türkiye'nin ilk endüstriyel sirke üretim tesisini kuran firma oldu. Geçmişten günümüze sürekli inovatif ürünlerle pazar liderliğini koruyan marka gözünü Avrupa'ya dikti. Yerli sirke pazarında yüzde 30'luk pazar payıyla açık ara lider konumda bulunan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Güven, yapmış olduğu açıklamasında, "2020 yılında Almanya merkezli Avrupa'nın en büyük zincir marketlerinden Kaufland mağazalarında yer alacağız. Görüşmelerimizi sonuçlandırmak üzereyiz. Hem ihracatımızı artırmayı hem de Fersan'ın bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz. Sirkelerimiz ve Jalapeno biberimiz Fersan markasıyla uluslararası bir market zincirinde yer alacak. Bir Türk markası olarak ülkemizi Avrupa piyasasında temsil edeceğiz. Bu bize çok büyük bir gurur veriyor." dedi.


Gelişmeler hakkında bilgi vermeye devam eden Güven, "Hem Almanya'da hem de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde raflarda yer alacağız. Romanya, Çekya, Slovenya, Moldova, Polonya, Hırvatistan, Avustralya, Bulgaristan marketlerinde İzmirli Fersan markalı ürünler yer alacak" diye konuştu. - İZMİR

Almanya, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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