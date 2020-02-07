Ferudun Çelikmen'in acı günü - Son Dakika

Ferudun Çelikmen'in acı günü
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Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı Ferudun Çelikmen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı Ferudun Çelikmen'in annesi son yolculuğuna uğurlandı.
KEMAV Başkanı Ferudun Çelikmen'in annesi Fatma Çelikmen vefat etti. Fatma Çelikmen'in cenaze namazı Kemaliye ilçesi Sandıkbağ Mahallesi Tahta Caminde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Fatma Çelikmen gözyaşları arasında toprağa verildi. - ERZİNCAN
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