Ferudun Yarkın'dan sporseverlere "Yanımızda yer alın" çağrısı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Salihli Belediye spor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, yarın oynanacak olan Sandıklıspor maçı öncesi tüm taraftar ve sporseverlere "Yanımızda yer alın" çağrısında bulundu.



Yeşil-beyazlı ekibin deneyimli ve tecrübeli teknik direktörü Yarkın, "Çok değerli sevgili taraftarlarımız ve Salihlili spor severler Salihlimiz de Belediyespor bünyesinde ki futbol branşında Salihli'ye yakışan bir takım oluşturulması için Belediye Başkanımız Zeki Kayda'nın daveti üzerine böyle bir çalışmanın içine girdik. İlk olarak bu süreci yönetecek teknik ekibi oluşturduk. Bu kişiler ben Ferudun Yarkın, Halim Okta, Cengiz İğneci, Emin Aydın, İsmail Ege Üsttürk ve Murat Kahraman'dan oluşan bu ekip bu güne kadar birçok kazanımlarımızı Salihlispor bünyesinde yer alarak ve yaşayarak kazandığımız için böyle zor bir sürece inanarak ve siz taraftarlarımıza güvenerek yola çıktık" dedi.



"Bizim inancımız tam"



Liglerin başlamasına 17 gün kala transfer çalışmalarına başladıklarını belirten Yarkın, "Bugüne kadar futbol camiasında ki bütün kredi ve kariyerimizi ortaya koyarak Salihli'ye yakışan ve marka değerini yükseltecek genç dinamik bir takım oluşturduk. Şundan emin olun ki takımımıza kazandırdığımız oyuncularımızın hepsi maddi beklentilerini ön plana almadan öncelik olarak kendi kariyerlerini Salihli gibi futbolda marka olan bir şehir de sürdürmek, yükseltmek ve takımın marka değerine katkıda bulunmak düşüncesinde olan oyunculardan oluşturduk. Sizlerden de beklentimiz sabırla bu oluşuma destek vermeniz ve yanımızda olmanızdır. Bizler zamanımız az, işimiz çok ama inancımız tam sloganı ile yola çıktık. Bizler inandık siz de inanın gelin yanımızda yer alın" şeklinde konuştu. - MANİSA