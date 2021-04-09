Feryal Gülman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Feryal Gülman, 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 7 yaşında İstanbul'a gelen ve 8 yaşında babasını kaybeden Gülman üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumuştur. İş hayatına Alarko ile başlayan Feryal Gülman genellikle gayrimenkul sektöründe kariyerini sürdürmüştür. Daha sonraki yllarda Amerika'dan gelen Leyla Alaton ile emlak pazarlaması grubunu kurmuşlardır. Emlak-gayrimenkul alanında eğitimler almış ve seminerler vermiştir.

25 yaşındayken Fermal Gülman'a Ankara'dan TOKİ Daire Başkanlığı teklifi gelmiştir. Teklifi kabul eden Gülman, 40 kişilik bir ekibin yöneticiliğini yapmıştır. Halkalı Konutları, Eryaman Konutları, Ataköy 7-8. kısım Konutları gibi konutların hepsi Feryal Gülman döneminde satılmıştır. Feryal Gülman Ankara'da 1 yıl kalmıştır. 1 yılın ardından Kemal Gülman'dan gelen evlilik teklifi ile işinden istifa etmiştir. Evlilik teklifinden 21 gün sonra Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti evlenmiştir.