Ferzan Özpetek 20 yıl sonra 'Cahil Periler' filminin dizisini çekecek - Son Dakika

Ferzan Özpetek 20 yıl sonra 'Cahil Periler' filminin dizisini çekecek

09.02.2021 08:42
Ferzan Özpetek 20 yıl sonra 'Cahil Periler' filminin dizisini çekecek, System.String[]

Dünyaca ünlü Türk yönetmen Ferzan Özpetek, 20 yıl önce yönettiği 3'üncü uzun metraj filmi "Cahil Periler"in (Le Fate Ignoranti) televizyon dizisi çekimleri için kolları sıvadı.

Dünyaca ünlü Türk yönetmen Ferzan Özpetek, 20 yıl önce yönettiği 3'üncü uzun metraj filmi "Cahil Periler"in (Le Fate Ignoranti) televizyon dizisi çekimleri için kolları sıvadı. Projeyle ilgili şu sıralar yoğun bir şekilde çalışan Özpetek, dizinin çekimlerine nisan ayında başlayacak. Oyuncu kadrosu henüz netleşmeyen dizinin çekimlerinin ise Roma'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

MASSIMO'NUN GİZLİ DÜNYASI

Sinemaseverlerle buluştuğunda büyük beğeni toplayan "Cahil Periler"in konusu şöyle: Roma'nın seçkin semtlerinden birinde lüks bir villada, kocası Massimo ile yaşayan Antonia'nın 15 yıllık mutlu evliliği, Massimo'nun bir trafik kazasında aniden ölmesiyle son bulur. Kocasının ölümünden sonra depresyona giren Antonia, bir tesadüf sonucu Massimo'nun gizli bir ilişkisi olduğunu öğrenir.

Massimo'nun gizli ilişkisinin izini sürer ve bambaşka bir dünyayla karşılaşır. Bu yeni dünyanın insanları ve onların ilişkileri, Antonia'nın kendi korkuları ve sınırları ile yüzleşmesine yol açar. Antonia, belki de fark etmeden, bu insanların gözünde Massimo'nun yerini alır.

Ferzan Özpetek'in 2001 yılında vizyona giren 'Cahil Periler' filminde Serra Yılmaz ve Koray Candemir de rol almıştı.

Ferzan Özpetek 20 yıl sonra 'Cahil Periler' filminin dizisini çekecek

Ferzan Özpetek, Yönetmen, Roma, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ferzan Özpetek 20 yıl sonra 'Cahil Periler' filminin dizisini çekecek - Son Dakika Magazin


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