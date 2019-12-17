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Ferzan Özpetek son filmi "Şans Tanrıçası"nı İtalya'da tanıttı
6 saat önce
İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi "Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna)"nın basın gösterimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:08 Kaynak: AA
İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi "Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna)"nın basın gösterimi yapıldı.
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