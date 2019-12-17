Ferzan Özpetek son filmi "Şans Tanrıçası"nı İtalya'da tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ferzan Özpetek son filmi 'Şans Tanrıçası'nı İtalya'da tanıttı - Son Dakika

Ferzan Özpetek son filmi "Şans Tanrıçası"nı İtalya'da tanıttı

6 saat önce

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi "Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna)"nın basın gösterimi yapıldı.

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi "Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna)"nın basın gösterimi yapıldı.

Ferzan Özpetek son filmi Şans Tanrıçası nı İtalya'da tanıttı

Ferzan Özpetek, Yönetmen, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı
Serie A - İtalya'da ırkçılık karşıtı kampanyada maymun resmi kullanan Birinci Lig yönetimi tepki... Zalim İstanbul dizisinin yeni yönetmeni Gökçen Usta oldu Son dakika: Türkiye'ye yaptırım içeren Savunma Bütçe Tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti

Son Dakika Haberleri
04:28 Dünya Bankası'ndan Afrika'nın "aşırı yoksul" ülkeleri için 53 milyar dolarlık hibe desteği - Son Dakika
04:24 "Istanbul Photo Awards 2019" sergisi BM Genel Merkezi'nde açıldı - Son Dakika
04:13 40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı - Son Dakika
04:13 Otomobil taksiye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
04:12 Ankara'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 04:35:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ferzan Özpetek son filmi "Şans Tanrıçası"nı İtalya'da tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]