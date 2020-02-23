"Ferziye teyze" spor tutkusuyla örnek oluyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ferziye Gezmiş, kadınların sportif aktivitelere katılmasını sağlamak amacıyla başlatılan "Anne Şehir Kocaeli" projesi sayesinde haftanın 3 günü düzenli spor yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 3 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında, 12 ilçedeki 125 spor salonunun yanı sıra belediyelerin spor tesislerinde kadınlar spor yapmaya başladı.

Projeye dahil olan ev hanımı 66 yaşındaki Ferziye Gezmiş, herkesi sağlıklı yaşam için spora davet etti.

Ferziye Gezmiş, yaptığı açıklamada, her yaşta spora başlanabileceğini belirtti.

Sağlıklı yaşam için sporun önemine işaret eden Gezmiş, "Her yaşta spor sağlıktır. Gençlere bakıyorum, onlar nasıl spor hareketlerini yapıyorlarsa ben de aynı şekilde yapabiliyorum." ifadesini kullandı.

Gezmiş, haftanın üç günü Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda spor yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"İlk başta diyetisyen kontrolünden geçtim. Ondan sonra, yediğimiz, içtiğimiz yemeklere, içeceklere daha dikkat ediyorum. Haftanın 3 günü burada spor yapıyorum. Spor yapmadığım günlerde evimdeki bahçemle uğraşıyorum. Spor bana sağlıklı bir yaşam kazandırdı. Spor sayesinde vücudumdan ödem, şişlik, sırt ağrılarım gitti. Artık ilaç kullanmıyorum. Sporumu yapıyorum, sporun ardından toprakla uğraşıyorum."

Projeye katılan kadınların belli aralıklarla vücut analiz cihazıyla yağ, kas, su oranı, beden kitle endeksi, metabolizma yaşı ve hızı ölçümleri yapılıyor.

Bu ölçümler neticesinde katılımcı üyelerin sağlık durumuna uygun beslenme programı da hazırlanıyor.