Fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldı - Son Dakika

Fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.
4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10'uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, fesih kısıtı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay uzatıldı.
Kaynak: AA
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