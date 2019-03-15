Fesih Özyurt'un 10. Kişisel Yağlı Boya Tabloları Sergiye Açıldı

Erzurumlu ressam Fesih Özyurt 5 yıl sürede yaptığı 79 tabloluk yağlı boya resimlerini Palerium AVM'de sergiye açtı.

Erzurumlu ressam Fesih Özyurt 5 yıl sürede yaptığı 79 tabloluk yağlı boya resimlerini Palerium AVM'de sergiye açtı.



Sergi açılışına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Matbaacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Yakutiye Halk Eğitim Müdürü Mehmet Çiftci ve Palerium AVM Müdürü Fuat Yürük katıldı.



40 yıldır resimle uğraşan Fesih Özyurt kendisine ait 10. kişisel yağlı boya resim sergisinde her bütçeye uygun tabloların olduğunu ifade ederek tüm Erzurumluları Palerium AVM' ye beklediğini söyledi.



Fesih Özyurt 10.kişisel yağlı boya sergisi 10 gün boyunca Palerium AVM'de sergilenecek. - ERZURUM

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