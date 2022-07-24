FESLİKAN YAYLASI'NDA FUNDA ARAR RÜZGARI - Son Dakika
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FESLİKAN YAYLASI'NDA FUNDA ARAR RÜZGARI

24.07.2022 11:05
FESLİKAN YAYLASI'NDA FUNDA ARAR RÜZGARI

KONYAALTI Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları topluluğu ve ünlü sanatçı Funda Arar konseri ile başladı.

KONYAALTI Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları topluluğu ve ünlü sanatçı Funda Arar konseri ile başladı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Feslikan Yaz Şenlikleri ünlü sanatçı Funda Arar'ın sahne alması ile başladı. Şenlik alanını dolduran binlerce müziksever, Arar konserinden önce sahneye çıkan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nu büyük beğeni ile izledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ve binlerce Antalyalı katıldı. Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun yöresel oyunlarını büyük ilgi ile izleyen vatandaşlar, daha sonra ünlü sanatçı Funda Arar'ın seslendirdiği şarkılar ile coşkulu ve keyifli bir akşam geçirme fırsatı yakaladı.

'HER ŞEY HALKIMIZ İÇİN'

Etkinlikte konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşın gerçek ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Pandemi nedeni ile Feslikan Yaylası Şenlikleri'ne ara verdiklerini söyleyen Başkan Esen, yeniden vatandaşlar ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Yaptıkları her çalışmayı en iyi şekilde sonuçlandırmaya gayret gösterdiklerini belirten Başkan Esen, 'İnsan hayatının her alanında bir duruş sergilemeli. Sosyal hayatta, iş hayatında veya etrafındaki insanlara karşı. Biz bu duruşu verdiğimiz hizmette sergiliyoruz. Hizmetin en iyisini, en kalitelisini yurttaşlarımız ile buluşturuyoruz. Feslikan Şenlikleri'ni sizlerle buluştururken, bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz dedi. Feslikan Yaylası'nda konser alanını dolduran binlerce Antalyalıya teşekkür eden Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'na da sergiledikleri performanstan dolayı teşekkür etti. Başkan Esen, konuşmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ve CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ile birlikte sanatçı Funda Arar'a çiçek ve plaket takdim etti. Konuşmaların ardından sahne alan ünlü sanatçı Funda Arar, seslendirdiği şarkılar ile vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendiren Arar, şarkıları ile Feslikan Yaylasının serin havasını ısıttı.(DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FESLİKAN YAYLASI'NDA FUNDA ARAR RÜZGARI - Son Dakika

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