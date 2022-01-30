Feslikan Yaylasında mahsur kalan 30 kişilik yerli turist grubu kurtarıldı - Son Dakika

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UMKE ekiplerinin olay bölgesine gidişi

Ekiplerin yaralı turisti götürmesi

112 acil sağlık aracında ilk müdahaleyi yapılması ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Feslikan Yaylası bölgesinde yürüyüşe çıkan 30 kişilik yerli turist grubu dönüş yolunda bastıran ani kar yağışı ve sis yüzünden yollarını kaybedip bölgede bulunan boş bir eve sığındı. Turist grubu buradan 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollardan dolayı JAK ve UMKE ekipleri yaklaşık 30 dk yürüyerek turist gruba ulaştı. Burada kurtarma ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar ambulans ile hastanelere sevk edildi.