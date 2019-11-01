Feslikan Yaylasını gönüllü gençler gübreledi

Antalya'da gönüllü gençlerden oluşan topluluk Feslikan Yaylasında gübreleme çalışması yaptı, doğa ile vakit geçirdi.



Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı arasında düzenlenen Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi organizasyonuyla gönüllü gençlerle birlikte Antalya ili Konyaaltı ilçesi sınırlarında bulunan Feslikan Yaylasında sonbahar gübreleme çalışmaları yapıldı. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi koordinasyonunda yapılan etkinlikte gönüllü gençler gübreleme faaliyetlerine katkı sağlarken tarıma ve doğaya dokundular ve doğayla baş başa bir gün geçirdiler.



Etkinlikte ilgili değerlendirmelerde bulunan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, tarımının gelişmesi çeşitlenmesi ve katma değerinin yükselmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması için çalışmalara aralıksız devam edildiğini belirtti. Kurumlar arası yapılan iş birliklerine önem verdiklerini dile getiren Özen, "Tarımın geleceğinin gençlerin tarıma olan ilgilerinin artması ile mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında düzenlenen iş birliği protokolü ile gençlerimizle birlikte Konyaaltı ilçemizde bulunan Feslikan Yaylasında Çayır Mera Yem Bitkileri Şubemiz ile mera ıslah ve amenajman çalışmaları kapsamında Özgecan Aslan Kültür Merkezinden gençlerimizle beraber 750 dekar olan Çağlarca Mahallesinde bulunan merada gübreleme çalışması yaptık. Elle serpme şeklinde yapılan çalışmada eldivenlerini giyen gençler dolu dolu bir gün geçirdiler. İlk kez böyle bir etkinliğe katılan gençler mera ve yayla arasındaki farkı, meranın hayvancılık için önemini, mera ıslahının nasıl yapıldığını, meradaki ot kalitesinin artırılması için gübrelememin önemi gibi konularda bilgi aldılar. Üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan öğrenciler böyle bir projeye dahil olmaktan mutlu olduklarını, ilk defa doğa ile bu kadar iç içe olduklarını ve bu güzel tecrübenin ileride kendilerine ve çevrelerine faydalı olacağını belirttiler" diye konuştu.



Gönüllü gençlerden Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Burcu Güzel, "Biz aslında tarım insanı ve tarım ülkesiyiz. İnsan toprağa dokunduğunda ve tarımla uğraştığında yaşadığını hissediyor. Şehir hayatından dolayı tarımdan uzaklaşsak da hep içimizde olan bir şey tarım. Tüm geçlere buradan sesleniyorum. Mümkün olduğu kadar doğada vakit geçirin ve tarım ülkesi olduğumuzu unutmayın. Ülkemizi geliştirmek için topraktan asla vazgeçmeyelim" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA