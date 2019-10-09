Son Dakika Haberleri: Festival 32 bine yakın kahve tiryakisini buluşturdu
Son Dakika Güncel Festival 32 bine yakın kahve tiryakisini buluşturdu

Festival 32 bine yakın kahve tiryakisini buluşturdu

1 saat önce

Ankara Coffee Festival, 4'üncü yılında 31 bin 729 kahve tiryakisini buluşturdu.

Festival 32 bine yakın kahve tiryakisini buluşturdu, System.String[]

Ankara Coffee Festival, 4'üncü yılında 31 bin 729 kahve tiryakisini buluşturdu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dream Sales Machine tarafından Bilkent Center'da gerçekleştirilen, kahve profesyonelini kahveseverlerle buluşturan festivalde 25 atölye çalışması ve 23 konser düzenlendi.

Festivale katılan 31 bin 729 ziyaretçiye kahve yapmak için 6 ton süt, 42 bin 462 litre arıtılmış su kullanıldı.

Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, festivalin 4'üncü yılında çok daha olgun bir organizasyon niteliği kazandığını, birkaç yıl içinde dünya çapında tanınan İstanbul Coffee Festival'i yakaladığını söyledi.

Sesli, festivalin her yıl yeniliklere sahne olacağını ve başkentlilerin beklentilerinin de ötesine geçeceğini belirtti.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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