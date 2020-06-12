Festival alanı millet bahçesine dönüşecek - KIRKLARELİ - Son Dakika

Tarihi Kırklareli Gar binasınında bulunduğu festival alanı millet bahçesi olarak düzenlenecek.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, gar binasındaki restorasyonu inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bilgin, inceleme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kasım ayındaki ihalesi sonrası 44 dönümlük alanın millet bahçesi olarak düzenleneceğini ve buranın Kırklareli markasına değer katacağını söyledi.

Tarihi gar binasının cumhuriyet tarihi boyunca Kırklareli halkı için çok önemli anılara ev sahipliği yaptığını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Özellikle ana hat dediğimiz Edirne'den İstanbul'a giden hatta tali olması nedeniyle uzun süre kullanılmamış. Bina cumhuriyet ile yaşıt, geçmişi anlatan, geçmişi bize hatırlatan, bizi geçmişe götüren toplumların en önemli değeri aslında geçmişle olan bağlarıdır. Geçmiş geleceğe ışık tutar çünkü. Tarihten yoksun bir millet her zaman çökmeye mahkumlardır.

Bize tarihi anlatan, bize tarihi yaşatan eserleri ayakta tutacağız ki bizde geleceğimizi daha güçlü yaşayalım. Bu eserin onarılması bu manada önemlidir. Kırklareli'ne gelen tüm misafirlerin gördükleri, hissettikleri, yaşadıkları nokta burası. O yüzden bu yıkılmaya yüz tutmuş eserin geleceğe taşınması çok büyük önem arz ediyor. Bu eseri onarmak için ciddi manada mücadele verdik."