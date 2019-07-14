Festival alanında can pazarı: 8 kişi yaralandı
1 saat önce
İSPANYA'DA 6 Temmuz'da başlayan San Fermin Festivali bugün sona eriyor.
İSPANYA'DA 6 Temmuz'da başlayan San Fermin Festivali bugün sona eriyor. Kızıl Haç tarafından yapılan açıklamaya göre, festivalin son gününde 3'ü boynuz darbesiyle olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Festivalin ilk gününden bu yana ise en az 53 kişinin yaralandığı kaydedildi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivale yüzbinlerce turist
katılıyor. Bir hafta boyunca her sabah 08.00'de beyaz kıyafet giyip kırmızı fular takan yüzlerce kişi, boğaların boynuzlarına hedef olmamak için 850 metre boyunca koşuyor. Koşuya 18 yaşından büyük herkes katılabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:37
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