Son Dakika Haberleri: Festival alanında can pazarı: 8 kişi yaralandı
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Festival alanında can pazarı: 8 kişi yaralandı

1 saat önce

İSPANYA'DA 6 Temmuz'da başlayan San Fermin Festivali bugün sona eriyor.

Festival alanında can pazarı: 8 kişi yaralandı, System.String[]
İSPANYA'DA 6 Temmuz'da başlayan San Fermin Festivali bugün sona eriyor. Kızıl Haç tarafından yapılan açıklamaya göre, festivalin son gününde 3'ü boynuz darbesiyle olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Festivalin ilk gününden bu yana ise en az 53 kişinin yaralandığı kaydedildi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivale yüzbinlerce turist katılıyor. Bir hafta boyunca her sabah 08.00'de beyaz kıyafet giyip kırmızı fular takan yüzlerce kişi, boğaların boynuzlarına hedef olmamak için 850 metre boyunca koşuyor. Koşuya 18 yaşından büyük herkes katılabiliyor.
Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:37 
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