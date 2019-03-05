Festival Başlıyor: Açılışı Haluk Bilginer'li 'Nick'i Unut' Yapacak

24. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali
, 9 Mart'ta Tafelhalle'de yapılacak gala ile başlayor. Dokuz gün sürecek olan festivalde bu yıl toplam 38 film gösterilecek. Bunların 16'sı yarışma dışı özel bölümlerde seyirci ile buluşacak.
50'den fazla özel konuğun katılacağı festivalde Nürnberg, bir kez daha Türkiye
ve Almanya
kültür - sanatının merkezine dönüşecek. Film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve paneller yapılacak, okumalar ve müzik dinletileri düzenlenecek.
Uzun metraj yarışma filmlerinin jüri başkanı Kadir İnanır
olurken, kısa film yarışmasının juri koltuğunda Berrak Tüzünataç
oturacak.
ANKARA EKSPRESİ
Festivalin açılacağı 9 Mart'taki galada Margarethe von Trotta ve Ediz Hun
onur ödülü alacak. Festivalin açılış filmi ise Haluk Bilginer
'li 'Forget About Nick' olacak.
11 Mart saat 19.00'da Filmhaus'da Filiz Akın
ve Ediz Hun'un oynadığı 'Ankara
Ekspresi' gösterilecek, film sonrası Ediz Hun ile söyleşi yapılacak. Fuat Saka
ise 16 Mart saat 21.30'da Künslerhaus'da sevenlerine konser verecek. Yine Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Filiz Akın 16 Mart'taki törende, ömür boyu onur ödülünü alacak.