Son Dakika Haberleri: Festival Başlıyor: Açılışı Haluk Bilginer'li 'Nick'i Unut' Yapacak

Festival Başlıyor: Açılışı Haluk Bilginer'li 'Nick'i Unut' Yapacak

1 saat önce

24. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali, 9 Mart'ta Tafelhalle'de yapılacak gala ile başlayor.

Festival Başlıyor: Açılışı Haluk Bilginer'li 'Nick'i Unut' Yapacak, System.String[]
24. Nürnberg Türk-Alman Film Festivali, 9 Mart'ta Tafelhalle'de yapılacak gala ile başlayor. Dokuz gün sürecek olan festivalde bu yıl toplam 38 film gösterilecek. Bunların 16'sı yarışma dışı özel bölümlerde seyirci ile buluşacak.

50'den fazla özel konuğun katılacağı festivalde Nürnberg, bir kez daha Türkiye ve Almanya kültür - sanatının merkezine dönüşecek. Film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve paneller yapılacak, okumalar ve müzik dinletileri düzenlenecek.

Uzun metraj yarışma filmlerinin jüri başkanı Kadir İnanır olurken, kısa film yarışmasının juri koltuğunda Berrak Tüzünataç oturacak.

ANKARA EKSPRESİ

Festivalin açılacağı 9 Mart'taki galada Margarethe von Trotta ve Ediz Hun onur ödülü alacak. Festivalin açılış filmi ise Haluk Bilginer'li 'Forget About Nick' olacak.

11 Mart saat 19.00'da Filmhaus'da Filiz Akın ve Ediz Hun'un oynadığı 'Ankara Ekspresi' gösterilecek, film sonrası Ediz Hun ile söyleşi yapılacak.

Fuat Saka ise 16 Mart saat 21.30'da Künslerhaus'da sevenlerine konser verecek. Yine Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Filiz Akın 16 Mart'taki törende, ömür boyu onur ödülünü alacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:25 

Haluk Bilginer, Güncel
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