ANTALYA Festival Çarşısı bir haftada ikinci kez yandı - Son Dakika

Festival Çarşısı bir haftada ikinci kez yandı

ANTALYA'da daha önceden boşaltılan Festival Çarşısı'nda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Bir hafta içinde ikinci kez yanan çarşıda meydana gelen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muratpaşa ilçesi, Aspendos Bulvarı'ndaki Festival Çarşısı'nda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çarşıdan yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürdü. Yangında, çarşı içinde atıl durumda bulunan malzemeler ile çatı katı zarar gördü. Polis ekipleri, yolu iki taraftan trafiğe kapattı.

Bir haftada ikinci kez yanan çarşıda 2017 yılında da yangın çıkmış, 150 iş yeri kullanılmaz hale gelmişti.