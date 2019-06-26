Festival hafta sonu ücretsiz park konserleriyle başlıyor

29 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalin yeşille iç içe geçecek konserleri İstanbul'un görkemli mekânlarında dinleyicileri karşılamaya hazırlanıyor.

27 farklı mekânda, 300'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı 50'nin üzerinde konserde ağırlayacak 26. İstanbul Caz Festivali bu hafta sonu Parklarda Caz etkinlikleriyle başlıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da iki güne yayılacak ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Parklarda Caz'ın ilki 29 Haziran Cumartesi günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde saat 18.00'da başlayacak. Sırasıyla Genç Caz kazananları arasında yer alan Minus Two, Standart Mafyası ve Blue Monk'un konserlerinin ardından sahne hepsi Barselonalı kadın müzisyenlerin hayat verdiği Balkan Paradise Orchestra'nın olacak. Çoğunlukla enstrüman müziğine odaklanan eğlenceli performanslarında vokallere ve elektronik unsurlara da yer veren Balkan Paradise Orchestra, bu sayede enerjisini korumayı biliyor. 2018 Mart ayında ilk albümleri "K'ataka"yı yayımlayan ve yurtdışında önemli festivallere katılan, cazın yeni nesil keşiflerinden olan bu genç topluluk ile müzikle dolu bir yaz günü festival ziyaretçisini bekliyor.

Festival kapsamında 30 Haziran Pazar günü Fenerbahçe Parkı ve Fenerbahçe Khalkedon'da müzikseverleri bir araya getirecek Parklarda Caz'ın ikincisi ise saat 17.30'da başlıyor. Günün ilk konserinde festivalcilerle buluşacak olan Minus Two'nun ardından Standart Mafyası, Blue Monk, Kazım Quintet, Bilge Günaydın Trio ve document1 sahne alacak. Günün son performansında ise yine Balkan Paradise Orchestra sahnede olacak.

Bu yıl da Parklarda Caz Fenerbahçe'nin programında MasterCard'ın katkılarıyla yine açık hava film gösterimi izleyicilerle buluşacak.

İstanbul Caz Festivali bu yıl, ücretsiz etkinliklerine bir yenisini ekleyerek, Beyoğlu'nun Haliç kıyısında da çeşitli toplulukları izleyiciler ile buluşturacak bir projeyi hayata geçiriyor. Halıcıoğlu Parkı'nda düzenlenecek "Ah Şu Cazlar Blues'lar", Türkiye'den ve dünyadan geleneksel müzik ile doğaçlamanın bir araya geldiği başarılı örnekleri sunacak bir gece olarak kurgulandı. 7 Temmuz Pazar akşamı saat 19.30'da gerçekleşecek bu ücretsiz etkinlikte, farklı coğrafyalardan gelen müzik toplulukları, performanslarıyla müziğin evrenselliği ve birleştirici gücünün bir kez daha altını çizecekler.