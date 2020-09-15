Festival Halı'dan e-ticaret atağı

Türkiye halı sektörünün önde gelen markalarından Festival Halı, sektöre yenilikler kazandırmaya devam ediyor. E-ticaret dönüşümünü başarıyla tamamlayan Festival Halı, halıdaki yeni trend ve koleksiyonlara bir tıkla ulaşma imkanı sunuyor.

Festival Halı Marka ve Pazarlama Direktörü Haydar Durusoy, sektörde bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Pandemi süreci ile birlikte dijital dönüşüme ağırlık verdiklerini vurgulayan Durusoy, "Bir taraftan yurt dışı yapılanmamıza ara vermeden devam ederken diğer taraftan da yurt içi hedeflerimizi büyütmeye ve sektörde yeni trendler belirlemeye çaba gösteriyoruz" dedi.

"Festival konforu evinize geliyor"

Durusoy, şöyle devam etti: "Festival Halı olarak e-ticaret dönüşümünün Amerika, Almanya, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Malezya entegrasyonunu başarıyla tamamlayarak satışlara başladık. Türkiye pazarında ise yine bir ilk olmanın gururunu yaşıyoruz. Festival Halı, pandemiyle birlikte müşterilerin satın alma deneyimi tercihlerinin değişmesiyle, insan sağlığını önceliğine alarak ürünlerini e-ticaret kanalı ile de müşterileri ile buluşturmaya başladı. Ağustos ayından itibaren https://shop.festivalhali.com/ adresinden Festival Halı'nın trend ve kendinizi özel hissettirecek koleksiyonlarına bir tıkla ulaşma imkanı sunmaya başladık. Her bütçe ve zevke uygun ürünlerimizden hem de sürpriz kampanyalardan faydalanarak Festival konforunu evinize taşıyabilirsiniz."

Çevreye duyarlı üretim

Sektörün köklü firmalarından olan Festival Halı, yurt içi pazarda olduğu gibi dünya pazarlarında da büyük beğeni topluyor. 45 Ülkeye ihracat yapan Festival Halı, müşterilerinin beklenti ve isteklerine göre sektöre yenilikler kazandırıyor. Geçtiğimiz aylarda vegan beslenme tarzını benimseyen tüketicilere yönelik hazırladığı "Vegan Halı" koleksiyonuyla da büyük beğeni toplayan Festival Halı, aynı zamanda çevrenin korunması ve ekolojiye uygunluk standartlarına göre üretim yapıyor. - GAZİANTEP