Son Dakika Haberleri: Festival Havasında Kış Gündönümü

Festival Havasında Kış Gündönümü

3 saat önce

Çin'de kış gündönümü festival havasında geçti.

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Çin'de kış gündönümü festival havasında geçti. En uzun gece olan 21 Aralık'ta, ülkenin en kuzey noktasındaki Mohe kentine akın eden turistler 17 saat süren gece boyunca karla oynamanın ve kutup ışıklarını izlemenin tadını çıkardı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:34 

21 Aralık, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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