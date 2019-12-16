Festival Havasında Yerli Malı Haftası Etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Festival Havasında Yerli Malı Haftası Etkinliği - Son Dakika

Festival Havasında Yerli Malı Haftası Etkinliği

6 saat önce

Bodrum'da düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği festival havasında gerçekleşti.

Festival Havasında Yerli Malı Haftası Etkinliği, System.String[]

Bodrum'da düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği festival havasında gerçekleşti. Yalıkavak Mahallesinde düzenlenen ve Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu'nun katıldığı etkinlikte yerli üretim ürünler ön plandaydı.


Bodrum Belediyesinin destekleriyle Yalıkavak, Dirmil Geriş Mahalle Muhtarlıkları ile Cumhuriyet Kadınları Derneği Bodrum-Yalıkavak Şubesi tarafından organize edilen Yerli Malı Etkinliğine Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Meclis Üyesi Uğur İlhami Özden, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yalıkavak Meydanı'nda stantların açıldığı ve yerel ürünlerin tüketici ile buluştuğu etkinlikte Başkan Vekili Çakaloğlu tek tek tezgahları dolaştı. Bal, Mantar, Mandalina, Zeytinyağı ve daha pek çok yöresel ürünün satıldığı yerli malı etkinliğinde vatandaşlar hem alışveriş yaptı hem de güzel havanın tadını çıkardı.


Bodrum Halk Süt Mobil Aracının da tezgah açtığı Yalıkavak Meydanında Başkan Vekili Emel Çakaloğlu çocuklara ve vatandaşlara Halk Süt ikram etti. Halk oyunları gösterisiyle adeta festivale döndüğü Yerli Malı Haftası Etkinliği akşam saatlerine kadar devam etti. - MUĞLA

Yerli Malı, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:29 Kaynak: İHA
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