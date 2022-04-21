Festival için Türkiye'ye gelen çocuklar İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Festival için Türkiye'ye gelen çocuklar İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti

21.04.2022 12:09
Festival için Türkiye'ye gelen çocuklar İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti

Esenler Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "13. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali" için 9 ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Esenler Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "13. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali" için 9 ülkeden Türkiye'ye gelen çocuklar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini giyen çocuklar, Vali Yerlikaya'ya barış ekmeği ikram ederek, ülkelerinden getirdikleri hediyeleri verdi.

Yöresel enstrümanlarını da çalan çocuklar, ziyaret sonunda Vali Yerlikaya ve ziyarette kendilerine eşlik eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ziyarette yaptığı konuşmada, gönül coğrafyalarındaki çocukları İstanbul'da büyük bir onurla misafir ettiklerini belirtti.

Festival kapsamında çocukların ülkelerinden getirdikleri un ve suların, dua ve iyi dileklerle yoğurularak barış ekmeği pişirildiğini aktaran Yerlikaya, dünyada insanlığın barış ve huzur ortamında yaşaması, hiçbir yerde savaşın, zulmün, ötekileşmenin, ayrışmanın olmaması için hem dua ettiklerini hem temennilerde bulunduklarını kaydetti.

Vali Yerlikaya, çocukların gelecekleri hakkında ümitli olduklarının altını çizerek, " Ukrayna'da çocukların ağlamasını istemiyoruz. Myanmar'da, Filistin'de, kendi gönül coğrafyamızda olsun olmasın, hiçbir yerde başta çocuklar olmak üzere annelerin velhasıl insanlığın savaşla imtihan edilmesini istemiyoruz. Savaşın kazanını olmaz. Savaşın en büyük kaybedeni sivillerdir." ifadelerini kullandı. ???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Festival için Türkiye'ye gelen çocuklar İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti - Son Dakika


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