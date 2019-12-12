Festival icra komite toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Festival icra komite toplantısı yapıldı - Son Dakika

Festival icra komite toplantısı yapıldı

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı ve Festival Komite Başkanı Elif Köse Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda icra komite toplantısı gerçekleştirildi.

Festival icra komite toplantısı yapıldı, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı ve Festival Komite Başkanı Elif Köse Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda icra komite toplantısı gerçekleştirildi.


16 Kasımda yapılan ilk toplantının ardından yeniden bir araya gelen İcra Komitesinde alt komiteler oluşturulmadan önce komite üyeleri festival ile ilgili fikrilerini beyan ettiler.


Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından bir açıklama yapan ve 2020 yılında 21. si düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Elif Köse, "Amacımız Bir Dünya Markası olan kentimize yakışır bir festival gerçekleştirmek" dedi.


Safranbolu'ya mal olmuş isimlerim de ön plana çıkarılacağını, gerçekleşen toplantıda çeşitli dallarda alt komitelerinde oluşturulduğunu ifade eden Köse; "Bununla beraber festivalimizi kültürden sanata her anlamda güçlendirerek halkımızın da katılım sağlayacağı bir hale getireceğiz. Çok daha dolu ve nitelikli bir festivali hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
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