Festival stantlarını soyan zanlılar polisten kaçamadı - Son Dakika
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Festival stantlarını soyan zanlılar polisten kaçamadı

21.07.2022 17:11
Festival stantlarını soyan zanlılar polisten kaçamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenecek festival için kurulan stantlarda meydana gelen hırsızlık olayını çözen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenecek festival için kurulan stantlarda meydana gelen hırsızlık olayını çözen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre ilçede Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen festival için açılan satış stantlarından beşinde önceki gece hırsızlık olayı gerçekleşti. Stantlardan 2 adet kulaklık, 2 adet akıllı saat, 1 adet hoparlör, 11 adet bileklik, 10 adet gözlük, 7 adet kolye, 3 adet telefon tutacağı ve 2 adet anahtarlık çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgede bulunan 9 farklı güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek S.S.Ç., E.G., M.T.G., Y.B.C. isimli şahısları tespit etti. Şüphelilerden 3'ü polis tarafından gözaltına alınırken, çalınan mallarda ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Festival stantlarını soyan zanlılar polisten kaçamadı - Son Dakika

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