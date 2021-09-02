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Festival tadında maraton 12 Eylül'de start alacak - Son Dakika

Festival tadında maraton 12 Eylül'de start alacak

02.09.2021 11:48

- Festival tadında maraton 12 Eylül'de start alacak İstikbal Kayseri Yarı Maratonu tanıtım toplantısı düzenlendi 5 bin kişinin katılması beklenen ve toplam 166 bin TL para ödülü verilecek olan İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

- Festival tadında maraton 12 Eylül'de start alacak

İstikbal Kayseri Yarı Maratonu tanıtım toplantısı düzenlendi

KAYSERİ - 5 bin kişinin katılması beklenen ve toplam 166 bin TL para ödülü verilecek olan İstikbal Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Birçok spor faaliyetlerinin yapılacağı maraton 12 Eylül'de başlayacak.

Kentte ilk kez 12 Eylül'de gerçekleştirilecek olan maraton öncesi tarihi Kayseri Kalesi içerisinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Tanıtım videosu ile başlayan programda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, lansman sırasında arayan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile telefon görüşmesi yaptı. Başkan Büyükkılıç, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada değişik medeniyetlere ve bu medeniyetlerin getirdiği zenginliklere ev sahipliği yapan şehir olan Kayseri'nin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu şehrimizin hep pozitif olarak anılmasını sağlamalıyız. Kayseri'miz bunu çok fazlasıyla hak ediyor. Bugün Kayseri'miz 3 bakanımızı ağırladı, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere kentte yapılan projelerden bahsederek, Kayseri'de 16 ilçe ile dayanışmanın en güzel örneklerini sergilendiklerini ifade etti. Kayseri'nin sporun, kültürün, gastronominin ve turizmin merkezi olarak anıldığını belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel bağlamda açık hava müzesi olduğunu anlattı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, Kayseri'nin güzellikler şehri olduğunu, ilk yarı maratonun festival havasında, sağlığa faydalı bir maraton olacağını ifade etti.

Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da, Başkan Büyükkılıç önderliğinde kentte ilk defa yapılacak olan maratonun Spor A.Ş. ev sahipliğinde yapılacak olmasından dolayı onur ve gurur duyduklarını ifade ederek, gerçekleşecek 3 farklı parkur hakkında bilgiler verdi.

İstikbal Mobilya A. Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük de, Başkan Büyükkılıç'ın isim sponsorluğunu önermesinin kendilerini gururlandırdığını, lansmana özel olarak halk maratonuna katılan kişilerden kurayla tespit edilecek 5 kişiye koltuk takımı hediye edeceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, spor kenti Kayseri'de bir maratondan daha fazlası olacak etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program sonunda emeği geçenlere Kültepe Kaniş-Karum'da çıkan tarihi tabletlerin replikasının olduğu hediye takdimi yapıldıktan sonra, hatıra fotoğrafı çektirildi. Tanıtım toplantısına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, İstikbal Mobilya A. Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ile Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve daire başkanları katıldı.

Korona virüs tedbirleriyle yapılacak yarışlarda 10 K ve 21 K sporcularından dereceye girenlere toplam 166 bin TL para ödülünün yanı sıra, tişört, madalya, kupa, çanta gibi hediyeler takdim edilecek. 12 Eylül Pazar günü sabah saat 08.00'de 21 K, 08.15'de 10 K ve 09.30'da ise halk koşusu yapılacak.

Festival tadında maraton 12 Eylül'de start alacak
Festival tadında maraton 12 Eylül'de start alacak
Festival tadında maraton 12 Eylül'de start alacak
Festival tadında maraton 12 Eylül'de start alacak
Festival tadında maraton 12 Eylül'de start alacak
Festival tadında maraton 12 Eylül'de start alacak
Festival tadında maraton 12 Eylül'de start alacak

12 Eylül Darbesi, Türk Lirası, Festival, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Festival tadında maraton 12 Eylül'de start alacak - Son Dakika Spor


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