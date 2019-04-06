Son Dakika Haberleri: Festival 'Üç Kız Kardeş'le Başladı

Festival 'Üç Kız Kardeş'le Başladı

1 saat önce

BU yıl 6'ncısı düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Frankfurt Başkonsolosluğunun himayesinde Frankfurt Gallus Tiyatro'da törenle açıldı.

Festival 'Üç Kız Kardeş'le Başladı, System.String[]
BU yıl 6'ncısı düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Frankfurt Başkonsolosluğunun himayesinde Frankfurt Gallus Tiyatro'da törenle açıldı. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, açılışta yaptığı konuşmada Almanya'daki Türk toplumunun 50 yıldır ülkede yaşamın her alanında önemli başarılara imza attığını söyledi. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin giderek yükselen bir grafik yakaladığını dile getiren Karartı, Türkiye'yi ve Türk kültürünü anlatabilmenin en etkili ve samimi yollarından birinin tiyatro olduğunu da belirterek "Frankfurt Tiyatro Festivali, bu bakımdan çok önemli bir misyonu yerine getiriyor" dedi.

ARKASINDA BÜYÜK BİR EKİP VAR

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu da festivalin arkasında çok çalışkan ve büyük bir ekibin olduğunu ifade etti. Kellecioğlu, "Sanata evet" misyonuyla Türk dilini ve birikimlerini yansıtmaya devam edeceklerini de vurguladı. Konuşmaların ardından usta oyuncular Rasim Öztekin ve Oya Başar tarafından Burak Karartı, Berlin Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hüseyin Gazi Coşar ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yanı sıra, festivalde emeği geçenlere teşekkür plaketleri takdim edildi.

FRAKFURT ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

Sonrasında festivalin açılış oyunu olarak Hayal Perdesi tarafından sahnelenen "Üç Kız Kardeş" oyunu tiyatro severlerle buluştu. Anton Çehov'un yazdığı, Aleksandar Popovski'nin rejisiyle hazırlanan oyunda Özge Özder, Selin Işcan ve Tuba Karabey rol alıyor. 6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ayrıca 'Can Yeleği', 'Geç Kalanlar' ve 'Meçhul Paşa' gibi oyunlarda Erdem Akakçe, Fatih Koyunoğlu, Bülent Çolak, Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman ve Zafer Kırşan gibi isimleri ağırlayacak.

Söyleşi programları ve atölye çalışmalarının da yapılacağı festivalde ayrıca, Tamer Levent, Hüseyin Avni Danyal, Zerrin Tekindor, Ayşenil Şamlıoğlu ve Ayşe Tunaboylu sevenleriyle buluşacak. Koordinatörlüğünü Zeynep Yıldız, İstanbul Koordinatörlüğünü Nur Onur'un üstlendiği festival, paneller ve çocuk oyunları dahil 20 etkinlikle, 14 Nisan'da sona erecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:09 

Frankfurt, Güncel
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