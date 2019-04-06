Festival 'Üç Kız Kardeş'le Başladı

BU yıl 6'ncısı düzenlenen Frankfurt
Türk Tiyatro Festivali, Frankfurt Başkonsolosluğunun himayesinde Frankfurt Gallus Tiyatro'da törenle açıldı. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, açılışta yaptığı konuşmada Almanya
'daki Türk toplumunun 50 yıldır ülkede yaşamın her alanında önemli başarılara imza attığını söyledi. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin giderek yükselen bir grafik yakaladığını dile getiren Karartı, Türkiye
'yi ve Türk kültürünü anlatabilmenin en etkili ve samimi yollarından birinin tiyatro olduğunu da belirterek "Frankfurt Tiyatro Festivali, bu bakımdan çok önemli bir misyonu yerine getiriyor" dedi.
ARKASINDA BÜYÜK BİR EKİP VAR
Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu da festivalin arkasında çok çalışkan ve büyük bir ekibin olduğunu ifade etti. Kellecioğlu, "Sanata evet" misyonuyla Türk dilini ve birikimlerini yansıtmaya devam edeceklerini de vurguladı. Konuşmaların ardından usta oyuncular Rasim Öztekin
ve Oya Başar
tarafından Burak Karartı, Berlin
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hüseyin Gazi Coşar ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
'nun yanı sıra, festivalde emeği geçenlere teşekkür plaketleri takdim edildi.
FRAKFURT ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK
Sonrasında festivalin açılış oyunu olarak Hayal Perdesi tarafından sahnelenen "Üç Kız Kardeş" oyunu tiyatro severlerle buluştu. Anton Çehov
'un yazdığı, Aleksandar Popovski
'nin rejisiyle hazırlanan oyunda Özge Özder
, Selin Işcan ve Tuba Karabey rol alıyor. 6. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali ayrıca 'Can Yeleği', 'Geç Kalanlar' ve 'Meçhul Paşa' gibi oyunlarda Erdem Akakçe
, Fatih Koyunoğlu
, Bülent Çolak, Defne
Gürmen, Elçin Atamgüç
, Vildan Gürelman
ve Zafer Kırşan
gibi isimleri ağırlayacak.
Söyleşi programları ve atölye çalışmalarının da yapılacağı festivalde ayrıca, Tamer Levent
, Hüseyin Avni Danyal
, Zerrin Tekindor
, Ayşenil Şamlıoğlu
ve Ayşe Tunaboylu sevenleriyle buluşacak. Koordinatörlüğünü Zeynep Yıldız
, İstanbul Koordinatörlüğünü Nur Onur'un üstlendiği festival, paneller ve çocuk oyunları dahil 20 etkinlikle, 14 Nisan'da sona erecek.