Festival Voleybol heyecanı devam ediyor

Kızlarda Vakıf Bank voleybol takımı erkekler de ise Es Spor şampiyonluğa ulaştı.

Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl Mersin'de düzenlenen ve 160 takımla 4 bin 500 sporcunun mücadele ettiği Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Festival kapsamında geçtiğimiz hafta oynanan Yıldızlar kategorisi müsabakalarının ardından Midi Kızlar ve Küçük Erkekler maçları da tamamlandı. Midi Kızlar kategorisinde Vakıf Bank birinci, Ankara Aydınlık Gençlik Spor ikinci, Antalya Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi ise şampiyonada üçüncü oldu. Küçük Erkekler kategorisinde ise Es Spor şampiyonluğa ulaşırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci, Bursa Güner Karakaya Spor ise üçüncü sırada yer aldı. Şampiyon olan ve dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı. Türkiye Voleybol Federasyonunun fair-play "Adil Oyun Beyaz Kart" uygulamasında "Adil Oyun" davranışı gösteren dereceye giren takımların sporcularına ödülleri de takdim edildi. Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası09-16 Haziran tarihleri arasında oynanacak Küçük Kızlar ve Midi Erkekler kategorisindeki maçlarla sona erecek.

Başkan Özyiğit, "Binlerce sporcuyu Mersin'imizde ağırlıyoruz."

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Festival Voleybol kentimizde düzenlenen en yüksek katılımlı spor organizasyonlarından biri oldu. Binlerce sporcuyu Mersin'imizde ağırlıyoruz. Geleceğin yıldızları olacak sporcularımız bizlere harika maçlar izlettiriyorlar. Şampiyon olan ve dereceye giren takımları ve tüm katılımcıları kutluyorum. Hemşehrilerimizi, Yenişehir Belediyesi CNR Expo Fuar Merkezimizde 9 Haziran'da başlayacak müsabakaları izlemeye bekliyoruz" dedi.