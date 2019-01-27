Festival Yolunda Onlarca Araç Birbirine Girdi

Festival yolunda onlarca araç birbirine girdi Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'ndaki festivale gitmek isteyen sürücüler yolda mahsur kaldı Aniden başlayan fırtına ve kar yağışı, kazalar neden olduORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yayalsı'nda bu yıl 14'üncüsü...

Festival yolunda onlarca araç birbirine girdi

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'ndaki festivale gitmek isteyen sürücüler yolda mahsur kaldı

Aniden başlayan fırtına ve kar yağışı, kazalar neden oldu



ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yayalsı'nda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen kar festivaline gitmek isteyen araç sürücüleri mahsur kaldı, onlarca araç kazaya karıştı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Çambaşı Kar Festivali dün itibariyle başladı. Yaklaşık 2 bin rakımlı yaylada düzenlenen festivale gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, bir anda başlayan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Yolların bu pistine dönüşmesi ile bazı araçlar kazaya karıştı. Onlarca aracın kaza yapması sonucu bazı vatandaşlar ise yaralandı.

Yolda kalan araçlar, vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, aşırı buzlanma nedeniyle yollarda kuyruk oluştu. Jandarma, karayolları ve belediye ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı oluyor.

Vatandaşlar, hafta sonunu ve festivale fırsat bilerek Çambaşı Yayalası'na çıkmak istediklerini ancak aniden bastıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle mahsur kaldıklarını belirttiler.

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