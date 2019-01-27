Son Dakika Haberleri: Festival Yolunda Onlarca Araç Kaza Yaptı

Festival Yolunda Onlarca Araç Kaza Yaptı

24 dakika önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen kar festivaline gitmek isteyen vatandaşlar yolda mahsur kaldı, onlarca araç kaza yaptı.

Festival Yolunda Onlarca Araç Kaza Yaptı, System.String[]
Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen kar festivaline gitmek isteyen vatandaşlar yolda mahsur kaldı, onlarca araç kaza yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Çambaşı Kar Festivali dün başladı. Yaklaşık 2000 rakımlı yaylada düzenlenen festivale gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, bir anda başlayan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yollarda kaldı. Yolların buz pistine dönüşmesi ile bazı araçlar kaza yaptı. Onlarca aracın kaza yapması sonucu bazı vatandaşlar yaralandı. Yolda kalan araçlar vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, aşırı buzlanma nedeniyle yollarda kuyruk oluştu. Jandarma, Karayolları ve belediye ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı oluyor.

Vatandaşlar, hafta sonunu ve festivali fırsat bilerek Çambaşı Yaylası'na çıkmak istediklerini ancak aniden bastıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle mahsur kaldıklarını belirttiler. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

Ordu, Çambaşı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı İniş Yaparken Kaza Yapan Rus Savaş Uçağı Böyle İnfilak Etti

Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu Kırgız Bakıcının Sır İntiharı! Külotlu Çorap ile Canına Kıydı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 13:42:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Festival Yolunda Onlarca Araç Kaza Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]