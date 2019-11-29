Son Dakika Haberleri: Festivalde 1 ton hamsi tüketildi
Son Dakika Güncel Festivalde 1 ton hamsi tüketildi - Son Dakika

Festivalde 1 ton hamsi tüketildi

6 saat önce

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen hamsi festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalde 1 ton hamsi tüketildi, System.String[]

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen hamsi festivali renkli görüntülere sahne oldu. 1 ton hamsi kurulan dev mangallarda pişirilerek ikram edildi.


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Kampüsü'nde düzenlenen festivale 4 bine yakın öğrenci katıldı. Kurulan dev mangallarda pişirilen hamsi öğrencilere dağıtıldı. Bazı öğrenciler ilk kez hamsinin tadına baktı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda horondan, Ankara havalarına ve halaya kadar birçok yöresel oyunlar oynandı.


Üniversite Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman, Her yıl üniversite olarak bu etkinliği düzenlediklerini belirterek "Bugün de havanın güzel olması ile öğrencilerimizin yoğun bir katılımı oldu. Burada amacımız Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen öğrencilere hamsiyi tattırmak. Öğrencilerin bir kısmı hamsi ile ilk kez burada tanışıyor" ifadelerini kullandı. - RİZE

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:43:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Festivalde 1 ton hamsi tüketildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]