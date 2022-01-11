FESTİVALDE 2 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKETİLDİ - Son Dakika

SAMSUN'un Yakakent ilçesindeki 'Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi, 2 saatte tüketildi.
Yakakent ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda belediye tarafından 'Hamsi Festivali' düzenlendi. Festivalde 2 ton hamsi alanda kurulan mangallarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi. 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi. Horonların oynandığı alanda aşısız vatandaşlara covid-19 aşısı da yapıldı.
Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, 'İnşallah seneye hamsiden sonra da patentini aldığımız mantıyı da programımıza dahil ederek bu programı daha geniş kapsamda yapmayı hedefliyoruz' dedi.
Kaynak: DHA
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